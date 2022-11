(Di venerdì 25 novembre 2022) Secondo diversi post Facebook, lasarebbe stata costretta a compiere un viaggio di troppo per dirigersi in. Secondo la narrazione, i giocatori avrebbero effettuato il viaggio dalla Germania con un aereo della compagnia Lufthansa con delle grafiche pro LGBT. Ledelavrebbero vietato l’ingresso nel Paese, costringendo laad optare per un atterraggio inper poi prendere un volo diretto incon un’altra compagnia. La narrazione, in questo caso, è falsa. Per chi ha fretta Si sostiene che ledelsi siano rifiutate di ricevere lain quanto ...

Open

Ledel Qatar avrebbero vietato l'ingresso nel Paese dell'aereo, costringendo la nazionale tedesca ad optare per un atterraggio in Oman per poi prendere un volo diretto in Qatar con un'altra ..., Lei non può immaginare in quale situazione ci troviamo: non abbiamo più nemmeno un minuto di ... L'emissione ed esecuzione di sentenze capitali va evidentemente riservata allestatali, ... No! Le autorità del Qatar non hanno costretto la nazionale tedesca ad atterrare in Oman a causa dell'aereo pro LGBT+