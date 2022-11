“No alla violenza sulle donne” | l’iniziativa alla scuola Cante di Giugliano

Il Sole 24 ORE

'Il problema è che il 1522 veniva diffuso solo intornogiornata contro la, così come lo spot. Molte donne non lo conoscono affatto. Abbiamo fatto da subito un accordo con Poste italiane:...Quando diciamo, poi, che spesso laè 'dentro casa', l'affermazione può essere presalettera, in quanto le prepotenze si svolgono all'interno dell'abitazione nel 70,1% dei casi. Molto ... L’impegno delle aziende nella lotta alla violenza sulle donne Antonella Clerici non manca l’appuntamento di oggi 25 novembre 2022, non solo la conduzione di E’ sempre mezzogiorno ma soprattutto oggi ci sono le sue scarpe rosse e le parole rivolte alle donne che ...“Il ruolo di tutti è quello di lavorare insieme per raggiungere risultati nel contrasto alla violenza. Uniamo le nostre voci per prevenire, sensibilizzare e proteggere con azioni concrete le donne, ...