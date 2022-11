NFL 2022 2023 | week 12 | i Bills rovinano l’ennesimo Thanksgiving ai Lions | vincono Cowboys e Vikings

(Di venerdì 25 novembre 2022) L’ultimo giovedì del mese di novembre negli Stati Uniti è sinonimo die da decenni vuol dire anche tris di partite NFL con le quali trascorrere il tempo tra una portata e l’altra a tavola. Come da tradizione la giornata si apre al Ford Field di Detroit, con iin campo. E arrivati anche ad un passo dalla clamorosa sorpresa. I Buffalosi salvano infatti al fotofinish con il punteggio di 25-28, dopo il field goal di Tyler Bass dalle 45 yards arrivato allo scadere. IL PROGRAMMA DI12 RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE LE DATE DELLA STAGIONE NFL Le due squadre hanno offerto un’ottimo intrattenimento, con continui botta e risposta sin dalle prime fasi del match. I padroni di casa trovano anche il vantaggio ad inizio ultimo quarto, quando Goff trova Chark in end-zone e successivamente a Williams ...

Buffalo, Dallas e Minnesota vincono da pronostico le tre partite in programma, quelle che aprono la 12ª giornata, ma dovendo sudarsele oltre quanto immaginato dal copione. Ezekiel Elliott. Ap ... Il riassunto del Thanksgiving Day NFL 2022 – Play.it USA Il giorno del ringraziamento, come suggerisce il nome, è il giorno della gratitudine e che ci crediate o meno sono estremamente grato del football a cui abbiamo potuto assistere: tre partite belle ...Dallas è ora 8-3 di record, tallona Philadelphia in Division, soprattutto vanta la miglior difesa Nfl: Micah Parsons aggiunge altri 2 sack alla collezione… I Giants (7-4) puntano a una wild card, però ...