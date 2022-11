Neymar infortunato ai Mondiali | cosa si è fatto e perché è uscito contro la Serbia Quante partite salta?

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 novembre 2022) Prima partita e subito bruttissime notizie per il Brasile. Non per il risultato in campo, visto il bel 2-0 inflitto allagrazie alla doppietta di Richarlison, bensì per l’infortunio che ha subito. L’attaccante del PSG si èmale alla caviglia destra in un contrasto con Nikola Milenkovic a metà secondo tempo ed è poi stato costretto a lasciare il campo con grande tristezza al 79?. Ora la paura è tanta per il popolo verdeoro, visto che in seguito a questa brutta bottapotrebbere diversedi questa rassegna iridata. Intanto c’è da segnalare che al termine della partita l’asso brasiliano è subito rientrato negli spogliatoi con la caviglia gonfia. Calcio, il Brasile travolge lanel secondo tempo grazie alla doppietta di ...