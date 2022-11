NESSUNO DEVE SAPERE | il dramedy di Bouli Lanners dal 1° dicembre al cinema

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 25 novembre 2022) . il film è distribuito da Kitchen Film Uscirà in sala il 1°– distribuito da Kitchen Film –con Michelle Fairley e Bouli, Andrew Still, Cal Macaninch, Clovis Cornillac e con la partecipazione straordinaria di Julian Glover. SINOSSI Phil è un robusto e tatuato belga ultracinquantenne che da tempo si è rifugiato in mezzo alla bellezza selvaggia e genuina dell’Isola di Lewis, in Scozia, nell’arcipelago delle Ebridi, fuggendo da chissà quale misterioso o controverso passato. Da anni l’uomo, taciturno e solitario, lavora presso una fattoria che alleva montoni, che fa capo ad una antica famiglia di protestanti nativi del luogo. Un giorno l’uomo viene colto improvvisamente da un ictus, che lo ...