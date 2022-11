Nel 2022 aumentano le denunce e calano i femminicidi del 26% Avv Ruggiero | “Necessario fornire i giusti strumenti giuridici”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 novembre 2022) (Adnkronos) - Ogni giorno in Italia 86 donne vittime di reati di genere, nel 94% dei casi conoscono l'autore dell'illecito. Avvocato: “Prevenzione importante per salvare vite. Maggiore informazione sulle opzioni legali aiuta ad uscire dal sommerso, crescono le” Roma, 25 novembre- In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, come ogni anno si fa il punto sui dati di questo deprecabile fenomeno. Quest'anno, finalmente, in Italia registriamo un calo del 26,1% dei, che, però, restano ancora decisamente troppi, 84 dall'inizio dell'anno, più di uno ogni 3 giorni. Questo calo di uccisioni è dovuto ad un aumento del numero difatte nel corso del, che hanno ridotto il numero di recidive ...