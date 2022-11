Napoli | consigliere Borrelli finisce sotto scorta insieme ai familiari

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 25 novembre 2022) Francesco Emilioregionale e neo deputato di Alleanza Verdi Sinistra, è finito. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il servizio di tutela sarà disposto anche per due persone della sua famiglia e per il parroco della chiesa della Immacolata, in via Egiziaca a Pizzofalcone.L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.