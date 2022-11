Morì di caldo nei campi | 14 anni agli schiavisti

(Di venerdì 25 novembre 2022)sotto il sole di luglio mentre raccoglieva pomodori nelle campagne salentine tra Nardò e Avetrana, lavorando senza un contratto legale e senza garanzie sanitarie. Ora per la morte di L'articolo proviene da il manifesto.

nei campi per iltorrido : 2 condanne emesse dal tribunale di Lecce in ordine al decesso del 47enne Mohammed Abdullah che spirò nelle campagne salentine il 20 luglio del 2015 , stremato e ...colpito da un malore nelle campagne tra Nardò e Avetrana , nel Salento, mentre raccoglieva pomodori in una giornata daltorrido , con la temperatura vicina ai 40 gradi . Era il 20 luglio ...