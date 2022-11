Morgan sul decreto anti-rave | “Assurdo in una società sviluppata” | lo sfogo sui social

(Di venerdì 25 novembre 2022) Mentre il testo si trova attualmente nelle mani della Commissione Giustizia al Senato, arriva il pensiero disulche ha infiammato le prime pagine dei quotidiani (anche online) durante la prima settimana di novembre. A contestare maggiormente il testo presentato come primo effettivo intervento del nuovo governo di Giorgia Meloni è Forza Italia, nella persona Pierantonio Zanettin, che prevede un intervento drastico sulgià bocciato dai giuristi per le informazioni ritenute “poco chiare”. Vittorio Manes, ad esempio, parla di “norma che di fatto non serve”. Il tutto, ricordiamo, è nato a seguito delavvenuto a Modena. Secondo Zanettin le modifiche drastiche sono motivate da quanto segue: “Occorrerà ...

Tvblog

Mentre il testo si trova attualmente nelle mani della Commissione Giustizia al Senato, arriva il pensiero didecreto anti - rave che ha infiammato le prime pagine dei quotidiani (anche online) durante la prima settimana di novembre. A contestare maggiormente il testo presentato come primo ...Proprio in virtù di questo lasso di tempo,si è lasciato andare ad alcune considerazionipersonaggio che interpreta: Nel corso dell'intervista, l'attore ha continuato ad analizzare i ... Che c’è di nuovo, il tandem Morgan-Sgarbi per salvare il programma Proprio in virtù di questo lasso di tempo, Morgan si è lasciato andare ad alcune considerazioni sul personaggio che interpreta: Penso che questo spin off avrà luogo un paio d’anni dopo il finale di ...ROVIGO - Morgan Menegazzo e Mariachiara Pernisa, registi di Rovigo, sono impegnati in questi giorni nella presentazione del loro ultimo film. «Si tratta di un film sul terrorista nero ...