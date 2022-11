Mooney VR46 | verso il futuro con la moto del campione del mondo

(Di venerdì 25 novembre 2022)la prossima stagione con lautilizzata daldelper vincere ilmondiale 2022 appena archiviato. È una grande occasione per Marco Bezzecchi e Luca Marini diche potranno domare il modello di Ducati che lo scorso anno hanno cavalcato Francesco Bagnaia, nuovo numero uno dellaGP, e il compagno di squadra Jack Miller, ora in KTM., le parole di Bezzecchi e Marini (Credit foto – pagina FacebookRacing Team)Ecco cosa ha detto Marco Bezzecchi, vincitore del premio come miglior pilota rookie nella stagione 2022 dellaGP. L’italiano ha ricevuto il premio dalla mani di Paolo Simoncelli: “Mi sono ...

Alla guida della Ducati del teamil romagnolo è stato spesso tra i protagonisti, ma l'anno non è ancora del tutto concluso. Infatti disputerà la 100 km dei campioni al Ranch , organizzata ...Luca Marini è stato il più veloce nei test di Valencia, primo antipasto del 2023. Il pilotaha commentato il risultato durante l'Eicma: 'I test sono stati fantastici, sono andati molto bene. È un peccato che la stagione sia finita proprio adesso, ma allo stesso ci fa bene ...Tutto è pronto al ranch di Valentino Rossi a Tavullia per l’edizione 2022 della “100km dei campioni”. Sono 40 i piloti che si sfideranno sul tracciato di flat track che chiuderà la stagione motoristic ...Luca Marini ha ripercorso il suo 2022 in una video-intervista (visibile in fondo all'articolo). Un anno che lo ha visto, soprattutto nella seconda parte di stagione, confermarsi come un pilota veloce ...