Mondiali Qatar 2022 | il Ct dell’Ecuador Alfaro | “Siamo all’altezza di tutti i nostri avversari”

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il Ct, Gustavo, ha parlato ai microfoni della stampa dopo il pareggio per 1-1 contro l’Olanda deidi. Ecco le sue parole: “La cosa brutta è quando ti senti inferiore e non riconosci la grandezza dell’o. Noi non avremo i nomi dell’Olanda, ma abbiamo il coraggio di lottare. I ragazzi si sono resi conto di essere. L’atteggiamento non si negozia.di. Questi ragazzi hanno condizioni fisiche e tecniche notevoli. Abbiamo pareggiato perché abbiamo avuto l’arroganza di giocare a viso aperto. Abbiamo corso con la stessa intensità in ogni azione. Abbiamo corso fino alla fine. Potremmo ...

...deitra le due Nazionali: moviola Inghilterra Stati Uniti L'episodio chiave della moviola del match tra Inghilterra e Stati Uniti, valido per la seconda giornata del Mondiale di2022. ...19:05 Abbiamo la prima eliminata di questo Mondiale: in virtù del risultato odierno ilnon potrà accedere agli ottavi di finale; Senegal, Olanda e Ecuador invece si giocheranno il passaggio del ...In Qatar, fuori da quelli abbaglianti stadi che sono costati la vita a tanti lavoratori schiavizzati, c'e' solo ingiustizia. Boicottiamo i mondiali!". (ANSA).Tre squadre in corsa per gli ottavi nel gruppo A. Olanda ed Ecuador guidano il girone con 4 punti, davanti al Senegal con 3, fanalino di coda e ormai eliminato il Qatar a zero. Il 29 novembre si decid ...