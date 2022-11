Mondiali | Neymar uscito per distorsione alla caviglia destra

ALLARME RIENTRATO - Il ct del Brasile, Tite ha dichiarato in conferenza stampa dopo la partita: 'Non preoccupatevi,continuerà a giocare iin Qatar. Su questo potete starne certi'.Durante la partita vinta dal Brasile contro la Serbiaha riportato una distorsione alla caviglia destra, ha fatto sapere il medico della federazione, Rodrigo Lasmar. "Dobbiamo aspettare tra le 24 e le 48 ore per avere un'altra valutazione" sulla ..."E' importante aspettare le prime 24 ore, vedere come reagirà. Adesso, è solo questione di calma e un po' di pazienza".Torna l’incubo Mondiale per Neymar. Il brasiliano è uscito con la caviglia destra gonfia dalla gara d’esordio mondiale contro la Serbia. Gli ultimi 12 minuti più recupero (7) li ha trascorsi in ...