Mondiali | medico Brasile | ' La caviglia di Neymar da valutare'

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ilprega che il proprio fuoriclasse, che ieri ha subito una distorsione allanel match contro la Serbia (2 - 0), si riprenda presto per guidare la Seleçao, in campo lunedì ...

... come aidel 2014 giocati in casa. Le immagini del suo malleolo destro gonfio hanno subito fatto temere il peggio. Ildella Federcalcio brasiliana, Rodrigo Lasmar, ha confermato che ...... con playercome il premio Nobel Francese Luc Montagnier che inaugurò gli Archivi ... Notevoli anche i dati presentati dal vulcanicoSalvatore Raino sempre più dedito alla studio chimico ...ROMA, 25 NOV - Il Brasile prega che il proprio fuoriclasse Neymar, che ieri ha subito una distorsione alla caviglia nel match contro la Serbia (2-0), si riprenda presto per guidare la Seleçao, in camp ...Neymar si è svegliato con la caviglia destra ancora gonfia e questo venerdì si sottoporrà agli accertamenti del caso. Il ...