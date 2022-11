Mondiali | il retroscena sull’infortunio lascia a bocca aperta | “Avrà pianto…”

Leggi su serieanews

(Di venerdì 25 novembre 2022) Sono in corso idi calcio in Qatar e sono tanti i temi che stanno facendo discutere tifosi e addetti ai lavori, ancora polemiche. Idi calcio in Qatar sono sempre più nel vivo ed oggi è iniziata la seconda giornata della fase a gruppi. Tante emozioni e grandi sorprese per una competizione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.