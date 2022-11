Mondiali | il mistero della “ravanata” di Cristiano Ronaldo | prende qualcosa e se lo mangia

(Di venerdì 25 novembre 2022) Uninquieta gli appassionati di calcio dopo la vittoria del Portogallo sul Ghana per 3 a 2.ha segnato anche in Qatar e il suo gol è entrato nella storia: è il primo calciatore a segnare in cinque edizioni dei. D’accordo. Ma la domanda adesso è cosa ci facesse l’attaccante portoghese con le mani nelle mutande durante la partita. La suaè stata ripresa da alcune telecamere e ilriguarda soprattutto quello che succede dopo:infatti tira fuorida dentro i pantaloncini e se lo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Magari nella prossima conferenza stampa ilverrà chiarito.Pericoloso quando accelera: unil perché sia stato sostituito. Cristiano Ronaldo: da record ( ), che fa gol in 5 campionati del mondo. L'unico che ci prova sin dal primo minuto di gioco, ...