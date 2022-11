Mondiali 2022 | Spagna-Germania | bis di Luis Enrique a 2 | 35 Argentina spalle al muro | il riscatto col Messico vale 1 | 55

... oggi hanno vinto la prima partita dei lorocontro il Galles . L' Iran sale comunque agli onori della cronaca e si merita le parole del portierone del Parma Gigi Buffon , che sui social dice ...DALL'INVIATO A DOHA. Nuova tegola per il ct Tite: dalla sfida inaugurale vinta con la Serbia, oltre a Neymar, torna malconcio anche Danilo. Le sofferenze finali, attribuite inizialmente a crampi, ...Pelè e Maradona, Cristiano Ronaldo e Leo Messi sono i campioni più famosi ma il record di gol segnati racconta un’altra storia ...Infortunio Neymar: brutto colpo per il Brasile, da molti indicato come favorito per il titolo mondiale, ma che rischia di perdere la sua stella. Quando rientra