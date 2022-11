Mob Psycho 100 3 | il teaser trailer dell’arco narrativo finale

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il sito ufficiale di Mob100 3, terza stagione dell’anime televisivo tratto dall’omonimo manga di ONE (One-Punch Man), ha iniziato a trasmettere giovedì un nuovopromozionale per l’arcodella serie. L’anime ha debuttato il 5 ottobre su Tokyo MX e BS Fuji e il 7 ottobre su Cartoon Network in Giappone. Invece crunchyroll trasmette l’anime in tutto il mondo, esclusa l’Asia, in giapponese con sottotitoli in inglese e con un doppiaggio in inglese mentre va in onda in Giappone. I primi due episodi sono stati proiettati durante la convention Crunchyroll Expo. Setsuo Ito, Takahiro Sakurai, Akio Ohtsuka, Miyu Irino e Yoshitsugu Matsuoka riprendono i ruoli di Shigeo “Mob” Kageyama, Arataka Reigen, Ekubo, Ritsu Kageyama e Teruki Hanazawa. Altri membri del cast che ritornano ...

Con100 conclusos i e con l'arrivo della nuova opera, Versus , il mangaka si avvia a completare anche lo stesso One Punch Man, che dovrebbe entrare nell'arco narrativo finale a breve, ma ...Celebre per essere la mente di One - Punch Man e di100 , fra gli altri, ONE lancerà molto presto un nuovo manga per la quale ricopre il ruolo di sceneggiatore . ONE (One - Punch Man,Pyscho 100) lancia un nuovo manga La nuova serie ... Mob Psycho 100 III, pubblicato un teaser dell'arco narrativo finale In light of the most recent developments in Mob Psycho 100, this article is in remembrance of a beloved character.In ‘Mob Psycho 100’ season 3 or ‘Mob Psycho III’ episode 8 titled ‘Transmission 2 ~Encountering the Unknown~’ Mob and his friends get lost in the wild while hiking to the top of Mud Boat Mountain.