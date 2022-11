Milan | Van Basten | “Ibra fondamentale | all’Ajax mi sfidava sempre”

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 novembre 2022) Alla ripresa delle attività traello e Dubai, l’osservato speciale sarà senza dubbio Zlatanhimovic, in previsione del rientro che potrebbe avvenire nel mese di gennaio. L’attaccante ha quasi del tutto recuperato dall’operazione al ginocchio dello scorso 25 maggio dopo la ricostruzione del legamento crociato anteriore con rinforzo laterale e riparazione meniscale, ma serviranno ancora alcune sedute personalizzate per poi, magari già a Dubai, farlo progressivamente rientrare in gruppo. Nessuno vuole forzare i tempi né tanto meno correre rischi inutili, considerando l’età e la portata dell’infortunio, ma in casa rossonera sanno bene quanto la sua presenza possa rivelarsinella seconda parte della stagione, con l’obiettivo dichiarato di voler essere a disposizione di Pioli per il doppio impegno in Champions contro ...