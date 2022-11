Migranti | l’Ue finalmente decisa  a dettare nuove regole per le Ong | ma la Francia s’impunta

Leggi su italiasera

(Di venerdì 25 novembre 2022) In attesa della ‘madre di tutte le battaglie’, attraverso la quale l’Europa dovrà riconoscere la qualità ed i pregi dei prodotti enogastronomici ‘Made in Italy’ (ad oggi valutati da una pletora di soggetti cresciuti a patate bollite e salsicce), e dunque sancirne l’unicità, intanto a Bruxelles si èiniziato a lavorare sull’immigrazione e, in particolare sugli sbarchi. Bruxelles ed i, il Consiglio straordinario: “Stabilirecerte per i soggetti che operano nel Mediterraneo” Nello specifico, si sta lavorando ad un dossier che oggi ha visto riuniti diversi soggetti intorno al tavolo del Consiglio straordinario Ue Affari interni di Bruxelles dove, fra le prime direttive uscite, si è deciso di “Stabilire, in una cornice concordata a livello Ue, dellecerte per i soggetti, anche privati, che ...