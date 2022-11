Migranti | la Francia minaccia l’Italia | «Nessun ricollocamento se non accoglierete le Ong»

(Di venerdì 25 novembre 2022) Suitorna a salire la tensione trae Italia. Lo scenario, questa volta, è il Consiglio straordinario dei ministri dell’Interno Ue in corso a Bruxelles. «Senon accoglie le imbarcazioni, non accetta il diritto del mare, e il principio del porto più vicino sicuro, non c’è alcuna ragione per cui i Paesi che si sono impegnati a fare i ricollocamenti dei, comee Germania, li facciano poi effettivamente». Parole scandite alla stampa dal francese Gerald Darmanin al suo arrivo nella capitale belga. Ma soprattutto parole che tradiscono ancora una volontà di scontro cheriteneva ormai superata, anche dopo la telefonata tra Mattarella e Macron. Così il ministro Darmanin a Bruxelles Evidentemente, non è così: Parigi ancora mastica amaro per aver ...

