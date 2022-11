Migranti | la Francia avverte | se l' Italia non prende navi niente ricollocamenti

(Di venerdì 25 novembre 2022) «Se l’nonlee non accetta la legge del mare e del porto più sicuro non c'è motivo che i Paesi che fanno isianoe Germania, che sono quelli che accolgono...

...oggi a Bruxelles si concluda quanto meno con il ritorno a rapporti sereni tra Italia e. Le ... Governo senza un piano, un altro barcone con 500 persone soccorso dalla Guardia costiera ...Presidenza Ue: tensioni Italia -già passate vedi anche Italia -, non solo: gli scontri negli ultimi 5 anni Le parole del ministro francese sembrano di nuovo aprire un fronte ...Sulla questione migranti, la Francia avverte l'Italia. "Se Roma non prende le navi e non accetta la legge del mare e del porto più sicuro, non c'è motivo che i Paesi che fanno i ricollocamenti siano ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...