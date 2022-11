Globalist.it

In Medio Oriente, almeno 1.315 vite sono state perse sulle rotte migratorie, molte in Paesi con conflitti in corso che rendono estremamente difficile il conteggio e l'identificazione dei...Meloni senza danneggiare Salvini Gli elettori vanno oltre il risultato delle urne, quando ..., Meloni: ingiustificata la reazione della Francia. Boone: "Con l'Italia si è... La premier: "... Migranti, cresce la violenza di genere: la denuncia dell'Unhcr La tragedia dei migranti è anche questa. A darne conto, con una allarmata nota ufficiale, è l’Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati ...I genitori, venditori ambulanti della Tunisia costiera, sono stati arrestati per l'incidente ma poi rilasciati ...