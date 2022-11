Migranti | ancora tensioni Francia-Italia | “Roma apra i suoi porti alle Ong | altrimenti niente ricollocamenti”

(Di venerdì 25 novembre 2022) Letranon accennano a placarsi, a due settimane dallo scoppio della crisi diplomatica per lo sbarco delle navi che soccorrono iin mare. “Se l’non prende navi, non accetta la legge del mare, non c’è più motivo di fare i”, ha detto oggi il ministro dell’Interno francese, Gerald Darmanin, al suo arrivo al consiglio straordinario dei ministri europei dell’Interno, riunitoi oggi a Bruxelles. “Non possonoe Germania sia prendere idelle navi e fare i”, ha sottolineato Darmanin, che ha usato parole dure nei confronti del governono negli scorsi giorni. “Bisogna ricordare a tutti qual è il diritto del mare, evidenziare che le ong ...

'Non èstato discusso ma è una delle possibili soluzioni. Oggi si dovrebbe aprire una base ... alla presidenza di turno Ue, interpellato sulle tensioni suitra Italia e Francia, all'...Non èstato discusso ma è una delle possibili soluzioni. Oggi si dovrebbe aprire una base di ... Rakuan, interpellato sulle tensioni suitra Italia e Francia, ha detto: "Penso che la ...L'Ue tende una mano all'Italia e lancia un piano d'azione di 20 punti per la rotta del Mediterraneo centrale. Il documento è ...Continuano le tensioni con la Francia al vertice europeo dei ministri dell’Interno. Il rappresentante francese ha anticipato di non voler dar seguito ai ricollocamenti concordati nel caso in cui l’Ita ...