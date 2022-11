' Mi vuole morto' Fa scalpore se a dirlo è il cardinale Becciu e parla del Papa | dopo averlo registrato

- Dal processo in Vaticano per la compravendita di un palazzo della Curia a Londra emergono le parole clamorose e sconcertanti del porporato un anno fa su una chat di famigliaSpunta la registrazione segreta del cardinale Becciu, l'audio choc sul Papa Nella stessa chat Pani avrebbe scritto un altro messaggio a Becciu: 'È cattivo,la tua fine' riferendosi a 'su mannu' ...Papa Francesco «Vuole la mia morte», «non pensavo arrivasse a questo punto»: così il cardinale Giovanni Angelo Becciu, imputato in Vaticano in un processo per ...È morto il signor Romano, che ieri era stato accompagnato in Svizzera da Marco Cappato per accedere al suicidio assistito. A darne la notizia è la figlia ...