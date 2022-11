MI CASA ES TU CASA | MALGIOGLIO | “PRENDO IL POSTO DI RAFFAELLA CARRÀ | CHE EMOZIONE!”

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 25 novembre 2022) Cristianoracconta l’emozione in vista del debutto di “Mies Tu”, il nuovo programma di Rai2 che lo vedrà intervistare asua una serie di personaggi famosi a partire da febbraio. Ospite di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, ha parlato anche della felice esperienza a Tale e Quale Show. Alla domanda di Maurizio Costanzo “Quali sono i tuoi progetti per il futuro?”,ha ris: “Adesso ricominciamo i Tali e Quali Show di nuovo a gennaio (dal 7 gennaio, ndr), e poi comincerà questo programma mio per il quale sono molto emozionato, il programma che aveva fatto, Mies Tu ...