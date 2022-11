Metro Roma | niente fondi per la Capitale | finanziamenti solo a Milano Gualtieri | ”Devono arrivare 1 | 2 miliardi”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 25 novembre 2022). Nella giornata di ieri, il primo cittadino della, Roberto, ha lanciato un nuovo allarme suinecessari alle infrastrutture capitoline, dichiarando: ”Aspettiamo 1,2di euro per costruire le prossime stazioni della, ma senza non possiamo andare avanti”. Lo ha dichiarato davanti ad una platea di esponenti di Unindustria, la Confindustria del Lazio. A quanto pare, nella Finanziaria per il 2023 ci sarebbero sul piatto 400 milioni per l’organizzazione delle prossime Olimpiadi invernaliCortina, ma allo stesso tempo mancherebbero le risorse per prolungare lepolitanene e agevolarne i servizi., torna regolare il servizio sulla ...