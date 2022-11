Corriere dello Sport

DOHA (QATAR) - Violenti scontri si sono verificati nella serata di mercoledì tra i tifosi dell' Argentina e quelli del Messico durante il Mondiale qatariota . Le due squadre si sfideranno domani ...Ma...', ha tuonato un altro spettatore. C'è anche chi è stato maleducato: 'Fuori dalle p....'. ... su Twitter c'è stata una bufera, con tantissimi internauti che si sonoalla tastiera per ... "Messi vaff.." e si scatena la maxi rissa tra tifosi dell'Argentina e del Messico I violenti scontri hanno avuto luogo al 'Al Bidda Park' di Doha, in una delle fanzone realizzate dalla Fifa per promuovere l’interazione sociale tra le nazionalità presenti ...