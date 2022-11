Meloni pescivendola? Maglie annienta la giornalista | A merluzzi in faccia

- Ho perso sinceramente il conto delle persone che hanno insultato Giorgiacon vari epiteti, da bulla a fascista e via dicendo. Ma quello che preferiscono di più è "", inventato da ...La giornalista insulta: "". Crosetto la inchioda: "Perché" - Guarda"Pescivendole di tutto il mondo uniamoci e prendiamoli a merluzzi in faccia". Maria Giovanna Maglie non ci sta e dopo il caso ...Quindi, oggi...: Soumahoro si auto-sospende dal partito, Bonelli in imbarazzo e la fuffa Ue sul price cap - Secondo Repubblica, per evitare che i palermitani vadano a spacciare per conto della mafia d ...