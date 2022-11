Meloni e l' abuso d' ufficio | assist del premier ai sindaci | «Si cambia | la paura della firma inchioda la nazione»

Una riforma sull'd'ufficio, nel 2020, era andata in porto. Non è servita 'Quel decreto ... Trovo positivo cheabbia detto di voler intervenire: quasi tutti i gruppi hanno le loro proposte ...A cominciare dall'd'ufficio ', annuncia il premier. Femminicidio,: tema su cui non devono esserci squadre NORME ELASTICHE Il governo sta lavorando a una modifica di alcuni reati contro ...Dario Nardella, sindaco di Firenze, se dovesse spiegare come funziona l’abuso d’ufficio a un suo collega straniero, che gli direbbe «Direi che i sindaci, in Italia, hanno ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...