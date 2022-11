Maurizio Baratto | malore fatale per lo chef durante una vacanza in Egitto | aveva 61 anni

ilgazzettino.it

Stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza in un villaggio turistico di Marsa Alam quando, tornato in spiaggia dopo un bagno in mare,è stato colpito da un malore improvviso che l'ha strappato all'affetto dei suoi cari a soli 61 anni. Come riportato da 'Il Gazzettino di Treviso', la tragedia si è abbattuta come un ...TREVISO - Una vacanza in Egitto si è trasformata in tragedia., noto chef di Treviso, ha perso la vita mercoledì scorso mentre si trovava in vacanza in un villaggio turistico in Egitto. Fatale per il 61enne sarebbe stato un malore che lo ha ... Malore in vacanza: muore in Egitto lo chef Maurizio Baratto Una vacanza finita in tragedia. Il noto chef Maurizio Baratto è morto dopo essere stato colto da malore durante un viaggio in Egitto. Il cuoco aveva scelto di concedersi una pausa dal ...Aveva 61 anni, fatale un malore improvviso. Gestiva la Cocos Catering, e collaborava con il Teatro del Pane A Treviso era conosciuto soprattutto per il Teatro del Pane, un laboratorio in cui l’arte si ...