Matilda the Musical | un grande numero musicale è stato cancellato dal film

(Di venerdì 25 novembre 2022) Andrea Riseborough, star diThe, ha rivelato che èune dal montaggio finale. Andrea Riseborough, una delle star dithe, ha recentemente segnalato che uno dei grandi numerii presenti in questo nuovo adattamento targato Netflix, non èinserito all'interno del montaggio definitivo, anche se ci hanno lavorato per mesi. Parlando con RadioTimes.com di questo nuovo lungometraggioe, Andrea Riseborough ha rivelato che la sequenza con la canzone Loud, cui hanno lavorato per ben "tre o quattro mesi", alla fine del lavoro di post-produzione non è stata inserita nella versione definitiva del ...

