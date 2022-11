Massimina – Inaugurato l’impianto di depurazione

(Di venerdì 25 novembre 2022) – “Da oggi finalmente i cittadini diin lista di attesa da anni per l’imbocco in fogna potranno ottenere l’allaccio. Il potenziamento deldieffettuato da ACEA ATO2 per permettere di servire altri 3300 abitanti,oggi, è davvero un’ottima notizia. Ma c’è di più: è in conferenza dei servizi un ulteriore ampliamento i cui lavori si concluderanno nel 2025 per servire altri 6000 abitanti” ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia (nella foto) a margine di un sopralluogo effettuato questa mattina insieme al Presidente del Municipio Roma XII, Elio Tomassetti, e ai tecnici di Acea al nuovo impianto direalizzato da ACEA ATO 2 nel quartiere, Municipio Roma XII. “Queste importanti opere permetteranno anche di far ...

Roma Capitale

" Da oggi finalmente i cittadini diin lista di attesa da anni per l'imbocco in fogna potranno ottenere l'allaccio. Il ...oggi, è davvero un'ottima notizia. Ma c'è di più: è in ...'Da oggi finalmente i cittadini diin lista di attesa da anni per l'imbocco in fogna potranno ottenere l'allaccio. Il ...oggi, è davvero un'ottima notizia. Ma c'è di più: è in ... Massimina, inaugurato impianto di depurazione “Da oggi finalmente i cittadini di Massimina in lista di attesa da anni per l’imbocco in fogna potranno ottenere l’allaccio. Il potenziamento dell’impianto di depurazione effettuato da ACEA ATO2 per p ...“Da oggi finalmente i cittadini di Massimina in lista di attesa da anni per l’imbocco in fogna potranno ottenere l’allaccio. Il potenziamento dell’impianto di depurazione effettuato da ACEA ATO2 per p ...