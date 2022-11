Martedì ripresa della preparazione del Napoli

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 25 novembre 2022) Senza Kim, Anguissa, Olivera, Lozano e Zielinski, tuttora impegnati al mondiale,prossimo ilriprenderà lain vistaseconda parte di stagione. Ad inizio dicembre è previsto l'inizio del ritiro invernale in Turchia. Da valutare le condizioni di Kvaratskhelia che è al lavoro per lasciarsi alle spalle la fastidiosa lombalgia di fine ottobre, inizio novembre. Intanto si gode anche un po' di relax come testimonia l'ultima foto con la sua ragazza Nitsa che ha postato sui social.