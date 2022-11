Maroni | funerali di Stato a Varese | feretro nella basilica di San Vittore

, chi c'è Presenti lo stato maggiore della Lega, da Matteo Salvini a Giancarlo Giorgetti , ma anche i maggiori leader del centrodestra e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni , ...Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, arrivando aidi Stato di Roberto. "A volte è molto meglio il confronto con qualcuno che non è della tua parte politica e non ti dà ...VARESE (ITALPRESS) - Accolto dagli applausi della piazza, che sono proseguiti anche dentro la Basilica di San Vittore, a Varese, è arrivato ...La Lega e tutta la politica danno l’addio a Roberto Maroni, ex ministro, presidente della Regione Lombardia, segretario federale e anima critica del partito, morto tre giorni fa a 67 anni per una ...