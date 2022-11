Marcia su Roma | il manifesto per evitarla che non fu mai affisso Rarissimo documento presentato a Martina Franca in un convegno

(Di venerdì 25 novembre 2022) Quelè datato 28 ottobre 1922. Il giorno dellasu. Quel, con intestazione Regno d’Italia, fu stampato su iniziativa del governo Facta. Era il decreto di stato d’assedio per evitare che si svolgesse l’iniziativa fascista. Solo che il re, sia pure sollecitato dal ministro dell’Interno, non decretò lo stato d’assedio. E le cose andarono nel modo tragico per la, storia d’Italia. Il ministro dell’Interno del regno, che tentò di bloccare lasu, era Carlo Fumarola, didove oggi ilè statonel corso di un. L'articolosu, il ...

La Pressa

Penso che anche il combinato disposto della Mostra di Venezia con la Festa diabbia generato ... ora sta gradualmente invertendo la. David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery, come ...... considerando il ruolino diestremamente positivo di Da Vinci Grif. Doctor Gio è ... Tre mesi che ci hanno regalato emozioni, selezione, momenti indimenticabili, su tutti il pomeriggio del... La Marcia su Roma, il ruolo cruciale di Modena: domani convegno Ad Ostia in agosto le gare vennero interrotte per il maltempo: il napoletano diventa così campione davanti agli azzurri Verani e Furlan; in campo femminile oro alla francese Jouisse davanti alle itali ...Il consiglio federale della Lega, ascoltati i pareri del governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana e del coordinatore regionale Fabrizio Cecchetti, all'unanimità ...