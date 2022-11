Marcello Messina | a ruota libera su Ida e Riccardo | parole al vetriolo

(Di venerdì 25 novembre 2022)l’ex volto di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista alla rivista on line Mondo tv 24, e nel corso della chiacchierata ha confessato quello che pensa davvero su Ida Platano eGuarnieri. Le sue dichiarazioni sono abbastanza inaspettate. Ecco che cosa ha detto il protagonista del programma di Canale 5,sulla dama che ha frequentato prima di abbandonare gli studi televisivi.-ilovetrading.it-(Fonte: Google)non fa più parte del parterre di Uomini e Donne ma ha detto la sua su due dei protagonisti principali del dating show e soprattutto sulla sua ex dama., il giudizio su Ida Platano e...

... via delle Mura: presentazione di 'Spigolature peloritane' (Pungitopo, 2022) diMento , ... 090 718551; domenica 27, alle 10, alla Biblioteca Regionale di: presentazione de 'Il Filo ...Lo ha spiegato il prefetto Francesco, direttore centrale Anticrimine della Polizia di Stato, nella conferenza stampa indetta stamane dal Procuratore della Repubblica di MilanoViola ...In pericolosa crescita i reati di violenza nell’era di internet, quindi revenge porn e cyberstalking, anche in Sicilia. Lo attestano io numeri forniti dalla polizia postale di Catania da cui emergono ...16 giorni di attivismo e di grandi iniziative contro la violenza come ha sottolineato Linda Schipani presidente Soroptimist Club Messina.