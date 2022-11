Manchester United | spunta un nuovo acquirente per il club

Tra i titoli protagonisti della sessione odierna, spiccano Tesla e. Tesla è salita in premercato, per poi fare dietrofront in avvio di sessione, nonostante il tweet del fondatore e ...... perchè ormai da qualche giorno è ufficialmente un calciatore senza squadra dopo la risoluzione consensuale con il. Calciomercato, in bilico il futuro di Ronaldo: annuncio dal ...Ecco che molte squadre sono interessate alle prestazioni del difensore e adesso anche il Manchester United di Ten Hag si è aggiunto alla lista delle pretendenti che include Manchester City e Real ...L'ex calciatore della Juventus e del Manchester United si sfoga sulla situazione Ronaldo-United (Da Instagram: @patrice.evra) ...