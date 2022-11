Manchester United | cosa c' è di vero sull' interesse di Apple

L'indiscrezione che proviene dall'Inghilterra è di quella clamorose: Cupertino sarebbe interessata all'acquisto delper una cifra ...Il Bologna non ha attivato la connessione anche perché - come già successo cone davanti al sondaggio della Juve l'estate scorsa - Marko resta.L’indiscrezione che proviene dall’Inghilterra è di quella clamorose: Cupertino sarebbe interessata all’acquisto del Manchester United per una cifra record ...Apple non comprerà il Manchester United, smentita l'indiscrezione dei tabloid inglesi che voleva Cupertino entrare in Premier League ...