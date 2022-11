Maltempo | in arrivo temporali e venti forti a Centro - Sud

Un'area di bassa pressione che insiste sul Mar Tirreno sarà responsabile di una fase diche coinvolgerà nella giornata di domani gran parte delle regioni centro - meridionali, favorendo successivamente anche un'intensificazione dei venti dai quadranti orientali su gran parte ...Nuova perturbazione insulla Toscana , attiva soprattutto su costa e aree centro - meridionali. L'allerta La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali forti, ...Riparte il tour del Circuito Europeo Cadetti di fioretto maschile per Fernando Scalora, attualmente quarto del ranking europeo di categoria, dopo il 7º posto conquistato a Varsavia nel mese di… Leggi ...Allerta arancione in Sicilia. La Protezione civile Regionale ha pubblicato un avviso per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani. In particolare – si l ...