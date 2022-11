Positanonews

...ha riferito che la polizia ha scoperto 120 grammi di cocaina in un raid nella località di, ... Un sequel, The Equalizer 2 , è statoin anteprima quattro anni dopo, nel 2018. Il terzo ...... disponendo l'immediato ritorno in libertà dell'ortopedico, accogliendo così il ricorso...le protesi e anche di aver utilizzato un'auto e ottenuto lavori in un appartamento disempre ... Maiori, presentato il Centro Famiglia della Costiera Amalfitana - Positanonews Questa sera alle 18 nella Collegiata di Maiori è stata celebrata la Santa Messa in suffragio degli antenati di Tonino Mansi, anche loro sacristi nella Parrocchia dedicata a Santa Maria a Mare. Nel gio ...E' giallo per la morte di un uomo di 60anni originario della provincia di Napoli che era andato in Costiera Amalfitana per far visita alla mamma ...