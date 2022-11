Lutto per musica e tv | addio a un volto che ha convinto tutti Fan disperati

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 25 novembre 2022)nel mondo dellae della tv. È morto il famoso chitarrista rock inglese Wilko Johnson. L’artista ha fatto parte della storica band Dr. Feelgood. L’uomo è morto a 75 anni. Era conosciuto anche al grande pubblico per essere stato parte del cast de Il trono di Spade, la famosa serie targata Hbo. Wilko Johnson interpretò infatti il ruolo di Ser Ilyn Payne, un cavaliere muto e carnefice del re. Nello show infatti, al personaggio era stata mozzata la lingua, ma grazie alla mimica del suo viso riusciva comunque a far sprezzare sentimenti contrastanti per chi gli era accanto. In GoT era quindi conosciuto per il suo sguardo minaccioso e soprattutto per aver mozzato la testa a colui che fin dal primo episodio era il protagonista assoluto: Net Stark. Alla fine Payne, dopo aver giustiziato il re, era finito nella lista delle persone da uccidere ...