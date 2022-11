Ludovica Nasti | l’attrice di L’amica Geniale racconta la lotta alla leucemia | parole terribili su chemioterapia e i capelli persi

Innamorata di Domenico , interpretato da Giuseppe Zeno , lei adotterà la giovane Viola , il cui volto sarà quello della nota attrice, già vista in L'amica geniale e Un posto al sole e ...Gli ospiti di sabato 26 novembre: In studio una giovanissima attrice già molto apprezzata per il suo talento,e si respirerà aria di Natale con una vera pop star, Alexia. Inoltre, ...Ludovica Nasti ha parlato a cuore aperto di quanto sia stata dura la lotta contro la malattia che l'ha colpita quando aveva 5 anni: dalle cure al ruolo della sua famiglia.Serena Rossi tornerà presto a interpretare l'assistente sociale Mina, ormai impegnata in una solida relazione con Domenico. Gli autori hanno lasciato sfuggire uno spoiler incredibile.