Lozano | ' Dopo la morte di Maradona a Napoli successe qualcosa di incredibile'

Dal ritiro del Messico , Hirvingha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita dei Mondiali contro l' Argentina , già decisiva in chiave qualificazioneil pareggio della Tricolor con la Polonia e la clamorosa ......poteva immaginare di vedere l' Argentina addirittura in fondo alla classifica del gruppo Cla ...e compagni, guidati dall'argentino Gerardo 'Tata' Martino - ex allenatore di Messi ai tempi ...L'attaccante messicano in conferenza stampa ha parlato alla vigilia della partita dei Mondiali contro l'Argentina ...Messi o Ronaldo Per il calciatore del Napoli non ci sono dubbi e rivela il nome di chi dei due secondo lui è il migliore al mondo.