Putin il guerrafondaio manda i ragazzi e i riservisti al macello per soddisfare i suoi capricci imperialisti e la vocazione da nuovo Zar . I riservisti russi non sono adeguatamente addestrati ed ...Positive(+0,12%) e Madrid (+0,15%). Risale lievemente il greggio (Wti +0,55% a 78,37 ... Meglio delle stime il Pil trimestrale tedesco (+0,4%il +0,3% previsto), a cui seguiranno la ... Londra contro Putin: “Riservisti russi male equipaggiati mandati a morire in Ucraina” Il ministero della Difesa britannico ha detto che riservisti russi non sono adeguatamente addestrati ed equipaggiati e un gran numero di loro ha perso la vita al fronte nel Donbass ...I Mondiali in Brasile del 1950 furono teatro di un risultato ancora più a sorpresa del «Maracanazo»: l’1-0 con cui i dilettanti d’Oltreoceano riuscirono ad avere la meglio sulla Nazionale dei Tre Leon ...