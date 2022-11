LIVE – Virtus Bologna-Efes 80-85 | Eurolega 2022 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ladi, sfida valida come decima giornata dell’di basket. Le Vu Nere di coach Scariolo tornano in campo dopo la beffarda sconfitta maturata di misura e solo all’overtime contro Panithinaikos, poche ore fa. Di fronte, la formazione turca che ha invece battuto l’Olimpia Milano, nonché campione europea in carica. L’obiettivo è provare a riprendere subito il ritmo, perché fin qui Pajola e compagni hanno ampiamente dimostrato di poter competere ad altilli. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 25 novembre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA TV 10^ GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA IL ...

... allo Stadio Comunale di Chiavari, andrà in scenaEntella - Vis Pesaro , gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C, Girone B ; calcio di inizio previsto per le ore ...OA Sport vi offrirà invece la DIRETTAscritta per tenervi costantemente aggiornati su questo importante scontro. PROGRAMMABOLOGNA - ANADOLU EFES EUROLEGA 2022 - 2023 VENERDÌ 25 NOVEMBRE ...La prima serata di Gran Gala al PalaDozza negli ultimi anni, grazie all'arrivo dei Campioni 2022 di EuroLeague dell'Anadolu Efes in un match che può far prendere il volo ...Dopo la beffa di Atene ai supplementari, altra sconfitta per le V Nere di Scariolo, battute alla Segafredo Arena per 85-80 dai campioni in carica turchi nella decima giornata del massimo torneo europe ...