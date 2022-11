LIVE Virtus Bologna-Anadolu Efes | Eurolega basket in DIRETTA | esame di maturità contro i formidabili turchi

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale di SeagfredoIstanbul, match valido per la decima giornata di andata della regular season di. Dopo la sconfitta di mercoledì ad Atene le V Nere tornano tra le mura amiche. E’ arrivata una sconfitta all’overtime per ladi coach Sergio Scariolo mercoledì sera ad Atene, con le V Nere che hanno ceduto 88-85 al Panathinaikos di Dejan Radonjic dopo il 76-76 dei tempi regolamentari. La Segafredo torna dunque a giocare davanti al proprio pubblico ospitando la corazzataIstanbul, due volte campione in carica della massima competizione cestistica ...