LIVE Virtus Bologna-Anadolu Efes 34-40 | Eurolega basket in DIRETTA | inizia il secondo tempo

(Di venerdì 25 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-45 Penetrazione di Micic. 40-42 Tre su tre Cordinier, Segafredo a -2 con 8’08” da giocare nel terzo quarto. Fallo di Beaubois sul tentativo dall’arco di Cordinier, ci sono tre liberi. 37-42 Hackett si iscrive al tabellino del match. 35-42 Clyburn scarica per Pleiss che va a segno con il piazzato. 35-40 Un libero di Jaiteh.IL! 21.12 18-19 e 16-21 i parziali di un primoche l’chiude avanti di sei punti allungando nel finale. Top-scorer Will Clyburn con 12 punti, il migliore tra le fila dellaè Gabriel “Iffe” Lundberg che chiude i primi venti minuti di gara a quota 20. A tra poco per il racconto delsu OA Sport. FINISCE IL ...

... allo Stadio Comunale di Chiavari, andrà in scenaEntella - Vis Pesaro , gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C, Girone B ; calcio di inizio previsto per le ore ...OA Sport vi offrirà invece la DIRETTAscritta per tenervi costantemente aggiornati su questo importante scontro. PROGRAMMABOLOGNA - ANADOLU EFES EUROLEGA 2022 - 2023 VENERDÌ 25 NOVEMBRE ...La prima serata di Gran Gala al PalaDozza negli ultimi anni, grazie all'arrivo dei Campioni 2022 di EuroLeague dell'Anadolu Efes in un match che può far prendere il volo ...La partita Gubbio - San Donato Tavarnelle del 26 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quindicesima giornata di Serie C ...