LIVE – Thompson Purcell-Mektic Pavic 6-73 7-5 5-3 | semifinale Finals Coppa Davis 2022 | RISULTATO in DIRETTA

Eurosport IT

/Purcell e Mektic/Pavic si affronteranno nel doppio decisivo di Australia - Croazia , prima ... Chi avrà la meglio stavolta SEGUI ILSEGUI ILDI AUSTRALIA - CROAZIA PROGRAMMA, ...... Alice Braga, Charlie Tahan, Salli Richardson - Whitfield, Willow Smith, Dash Mihok, Emma... cronaca), in onda dalle 21.20 su Rete 4 Propaganda, in onda dalle 21.15 su La7 MasterChef ... Live Jordan Thompson - Tallon Griekspoor - Coppa Davis Singolare: Punteggi & Highlights Tennis - 22/11/2022 Live COLLEGEFOOTBALL scores at CBSSports.com. Check out the COLLEGEFOOTBALL scoreboard, box scores and game recaps.Indiana is back in action on Friday afternoon, taking on Jackson State in the final game of the Hoosier Classic. Welcome to our live blog, where we'll keep you updated in real time straight from press ...