LIVE Qatar-Senegal 0-0 | Mondiali 2022 in DIRETTA | tentativo di Afif

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19? Mohammed si prende il giallo per un fallo a centrocampo. 17? Barsham va a vuoto, brivido per il. 15? Diatta con il sinistro chiama all’intervento il portiere. 13?da fuori area non trova la porta. 11? Sabaly viene fermato al momento del cross. 9? Hhmed viene bloccato in proiezione offensiva. 7? N. Mendy al volo manda largo il pallone. 5?già in grande pressione offensiva. 3? Sarr ci prova subito, esterno della rete per il calciatore. 1? Inizia la partita! 13.55 Inni nazionali in corso. 13.50 Cinque minuti all’ingresso in campo delle due nazionali. 13.45 ilha subito gol in ciascuna delle ultime gare nella competizione. 13.40 Ilha perso le ultime due sfide del Mondiale, dopo che aveva ...