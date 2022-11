LIVE Olanda-Ecuador 1-0 | Mondiali 2022 in DIRETTA | Gakpo porta subito in vantaggio gli orange

(Di venerdì 25 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLEDI20? Fallo dell’interista Dumfries su Estupinian e difesa della squadra di Alfaro che può respirare. 19?con il tacco fa sbattere il pallone su un giocatore dell’prima che esca, europei che rimangono in pressione vicino all’area dei sudamericani. 18? Lunga manovra che si sviluppa tra i difensori olandesi, sventagliata di Aké per Dumfries che guadagna una rimessa laterale in zona d’attacco. 16? Ritmi blandi per i ragazzi in arancione quando sono in possesso del pallone, che sembrano quasi già gestire il gol in apertura di. 15? Valencia sfida tutta la retroguardia olandese in velocità, il campo però finisce ed è rimessa dal fondo per Noppert. 14? Dumfries ...

Seconda giornata del Mondiale in Qatar: nel Gruppo A si sfidano le due squadre vittoriose all'esordio . Alle 17 (19 locali) punti pesanti in palio pered Ecuador, che nel primo turno hanno vinto entrambe 2 - 0 rispettivamente contro Senegal e Qatar . Gli Oranje di Louis Van Gaal hanno l'occasione di fare un passo decisivo verso la ...Al Khalifa International Stadium, il match valido per la seconda giornata dei Mondiali traed Ecuador: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Khalifa International Stadium va in scena il match valido per la seconda giornata del Mondiale in Qatar traed ...Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Olanda-Ecuador in diretta dal prepartita al risultato finale. Venerdì 25 novembre ...Nel gruppo A si sfidano le due squadre che hanno vinto la gara d'esordio: in caso di vittoria gli oranje staccherebbero il pass per gli ottavi di finale (diverso discorso per l'Ecuador). Novità per Va ...